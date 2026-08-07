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OpenAI сняла все запреты на количество сообщений в ChatGPT

chatgpt, artificial, intelligence, chatbot, openai
ChatGPT открыл полный безлимит на переписку / Depositphotos

Разработчик искусственного интеллекта OpenAI расширяет возможности для пользователей бесплатных тарифных планов. На следующей неделе они получат возможность вести неограниченное количество текстовых чатов на базе модели GPT-5.6 Luna.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

В то же время, в компании уточнили, что лимиты на загрузку файлов, обработку изображений и использование отдельных дополнительных инструментов для бесплатной версии останутся в силе.

Кроме того, пользователям тарифов Free и Go станет доступна новая функция "Подумай" (Think button). Она разработана для сложных запросов, требующих более глубокого обоснования.

При ее активации модель будет выделять больше времени на анализ и формирование детального ответа.

Параллельно OpenAI обновила инструменты для подписчиков платных пакетов Plus и Pro:

  • Модель GPR-5.6 Sol: с 6 августа подписчикам стала доступна новая версия искусственного интеллекта. Она демонстрирует более высокую точность и делает меньше ошибок благодаря более эффективной проверке источников, что критично для запросов с данными, датами, данными статистики и аналитическими предположениями.
  • Специальный ползунок времени: платные пользователи получили возможность вручную регулировать время, которое ИИ тратит на размышления. Можно выбрать быстрый режим для ежедневных задач или увеличить время обсуждения для сложного программирования, исследований или бизнес-планирования.

Напомним, OpenAI превратит ChatGPT в "суперприложение" перед выходом на биржу. Компания готовит масштабное обновление своего главного сервиса. Ожидается, что ChatGPT получит расширенные функции для написания кода и автономных ШИ-агентов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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