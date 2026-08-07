OpenAI зняла всі заборони на кількість повідомлень у ChatGPT

Розробник штучного інтелекту OpenAI розширює можливості для користувачів безкоштовних тарифних планів. З наступного тижня вони отримають можливість вести необмежену кількість текстових чатів на базі моделі GPT-5.6 Luna.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві компанії.

Водночас у компанії уточнили, що ліміти на завантаження файлів, обробку зображень та використання окремих додаткових інструментів для безкоштовної версії залишаться чинними.

Крім цього, користувачам тарифів Free та Go стане доступна нова функція «Подумай» (Think button). Вона розроблена для складних запитів, що потребують глибшого обґрунтування.

Під час її активації модель виділятиме більше часу на аналіз та формування детальної відповіді.

Паралельно OpenAI оновила інструменти для передплатників платних пакетів Plus та Pro:

Модель GPR-5.6 Sol: з 6 серпня передплатникам стала доступна нова версія штучного інтелекту. Вона демонструє вищу точність і робить менше помилок завдяки ефективнішій перевірці джерел, що критично для запитів із даними, датами, даними статистики та аналітичними припущеннями.

з 6 серпня передплатникам стала доступна нова версія штучного інтелекту. Вона демонструє вищу точність і робить менше помилок завдяки ефективнішій перевірці джерел, що критично для запитів із даними, датами, даними статистики та аналітичними припущеннями. Спеціальний повзунок часу: платні користувачі отримали можливість вручну регулювати час, який ШІ витрачає на роздуми. Можна обрати швидкий режим для щоденних завдань або збільшити час обмірковування для складного програмування, досліджень чи бізнес-планування.

Нагадаємо, OpenAI перетворить ChatGPT на "супердодаток" перед виходом на біржу. Компанія готує масштабне оновлення свого головного сервісу. Очікується, що ChatGPT отримає розширені функції для написання коду та автономних ШІ-агентів.