Авария оставила без электричества часть Подольского и Оболонского районов

Часть Подольского и Оболонского районов Киева временно осталась без электроснабжения из-за аварии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Сроки ликвидации аварии в уведомлении не уточняются.

В ДТЭК также призвали потребителей бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько энергоемких приборов.

Напомним, из-за непогоды по состоянию на утро 7 августа без электроэнергии остаются 118 населенных пунктов в семи областях Украины. В то же время из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов обесточивания есть еще в пяти регионах. Применение ограничений на электроснабжение в течение дня не прогнозируется.