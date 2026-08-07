Через обстріли та негоду без світла залишаються споживачі у 12 областях

Через негоду станом на ранок 7 серпня без електроенергії залишаються 118 населених пунктів у семи областях України. Водночас через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів знеструмлення є ще у п’яти регіонах. Застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Через негоду знеструмлення зафіксовані у Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Через бойові дії та обстріли частина споживачів залишається без світла у Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях.

Відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Споживачів також закликали за можливості ощадливо використовувати електроенергію з 10:00 до 23:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, станом на 6 серпня внаслідок бойових дій та російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у п’яти областях тимчасово перебувала без електроенергії. Енергетики працюють над відновленням живлення.