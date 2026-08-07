Wildberries привлекает партнеров для открытия хабов после масштабных ударов по складам

Российский онлайн-ритейлер Wildberries приступил к тестированию новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров. Это решение было принято на фоне непрерывных атак беспилотников на собственные логистические объекты компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках новой программы предприниматели и владельцы соответствующих помещений смогут открывать партнерские хабы, принимая, собирая, храня и отправляющие товары продавцов маркетплейса в сортировочные центры за вознаграждение. Заявки на участие принимают из всех регионов РФ.

По словам главы RWB и основательницы Wildberries Татьяны Ким, этот шаг должен ускорить доставку и предоставить предпринимателям дополнительный источник дохода. Проект будет действовать как дополнение к существующей логистической модели.

С середины июля маркетплейс подвергся атакам более двух десятков складов, где произошли масштабные пожары с уничтожением товаров и мест хранения. Последний подобный случай зафиксировали в Свердловской области. Компания до сих пор оценивает общий ущерб и уже приступила к выплате компенсаций продавцам.

Напомним, российский Wildberries оказался на грани банкротства, а убытки компании могут достичь 200 млрд рублей. В результате ударов по составам маркетплейса было уничтожено по меньшей мере восемь ключевых логистических хабов, что обрушило бизнес-модель крупнейшего ритейлера РФ.