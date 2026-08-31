НБУ применил меру влияния к небанковскому платежному учреждению

Национальный банк Украины применил меру влияния в виде письменной оговорки к небанковскому платежному учреждению ООО "Юапей" из-за нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Решение 28 августа 2026 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ по результатам безвыездного надзора.

В ходе проверки регулятор установил нарушение требований закона "О платежных услугах", а также нормативных документов Нацбанка. В частности, речь идет о несоблюдении установленных правил размера регулятивного капитала небанковского предоставлятеля платежных услуг, системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Компания обязана устранить выявленные недостатки и обеспечить соблюдение нормативов в своей дальнейшей работе в течение 60 календарных дней со дня получения решения.

Напомним, ранее НБУ применил меру влияния к компании из-за нарушения требований санкций. Тогда письменная оговорка получила ЧАО "Запорожсвязьсервис" за ненадлежащее исполнение санкционного законодательства.