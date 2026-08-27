НБУ применил меру влияния к компании из-за нарушения требований по санкциям

Национальный банк Украины применил к ЧАО "Запорожсвязьсервис" письменное предупреждение из-за ненадлежащего выполнения требований санкционного законодательства. Решение регулятор принял 25 августа 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О мере воздействия

Как сообщили в НБУ, компания ненадлежаще выполнила требования постановления правления Нацбанка №65 от 11 мая 2023 года, регулирующего порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В частности, внутренние документы "Запорожсвязьсервиса" по выполнению санкционных требований не содержали отдельных процедур, предусмотренных соответствующим положением НБУ.

Решение о применении меры влияния Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 25 августа 2026 года.

Речь идет именно о письменном предупреждении - мере влияния, которую регулятор применил из-за выявленного нарушения требований санкционного законодательства.

О компании

Согласно данным YouControl, ЧАО "Запорожсвязьсервис" – украинское акционерное общество, зарегистрированное 13 июля 1994 года.

Уставный капитал общества составляет 13,3 млн грн.

Основной вид деятельности – предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Среди других направлений работы – денежное посредничество и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг.

Руководителем и одним из подписантов общества является Александр Ищенко, занимающий должность с 2014 года. Еще одним подписантом указан Юрий Комиссаров.

Согласно данным реестра, государство не владеет долей в компании. Участниками общества являются акционеры в соответствии с реестром независимого регистратора.

Конечным бенефициарным владельцем юридического лица указан Геннадий Ганзин.

Напомним, НБУ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности в ЧАО "Страховые гарантии Украины" и исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение было принято в рамках процедуры добровольного выхода страховщика с рынка путем выполнения страхового портфеля.