НБУ відкликав ліцензію та виключив страховика з держреєстру

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у ПрАТ “Страхові гарантії України” та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили в межах процедури добровільного виходу страховика з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Рішення ухвалив 20 серпня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ. Підставою стала заява страховика, подана в межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Раніше, 2 липня, Національний банк надав "Страховим гарантіям України" дозвіл на вихід із ринку та погодив план проведення відповідної процедури.

За даними регулятора, частка компанії на страховому ринку за страховими преміями та технічними резервами становила 0,001%.

Відповідно до чинного положення про добровільний вихід страховика з ринку та передачу страхового портфеля, після завершення процедури компанія має повідомити про це Національний банк і подати заяву про відкликання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Таким чином, процедура добровільного виходу ПрАТ "Страхові гарантії України" з ринку завершилася відкликанням страхової ліцензії та виключенням компанії з державного реєстру.

Нагадаємо, нещодавно НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп". Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.