НБУ отозвал лицензию и исключил страховщика из госреестра

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности в ЧАО Страховые гарантии Украины и исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение было принято в рамках процедуры добровольного выхода страховщика с рынка путем выполнения страхового портфеля.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Решение принял 20 августа 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ. Основанием послужило заявление страховщика, поданное в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля.

Ранее, 2 июля, Национальный банк предоставил "Страховым гарантиям Украины" разрешение на выход из рынка и согласовал план проведения процедуры.

По данным регулятора, доля компании на страховом рынке по страховым премиям и техническим резервам составила 0,001%.

В соответствии с действующим положением о добровольном выходе страховщика с рынка и передаче страхового портфеля, после завершения процедуры компания должна уведомить об этом Национальный банк и подать заявление об отзыве лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Таким образом, процедура добровольного выхода ЧАО "Страховые гарантии Украины" с рынка завершилась отзывом страховой лицензии и исключением компании из государственного реестра.

Напомним, недавно НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "ФК "Солид Групп". Это решение лишает учреждение права предоставлять такие услуги, как факторинг, а также выдача средств и банковских металлов в кредит.