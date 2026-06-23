Попытка укрыться от проверки НБУ стоила финансовой компании лицензии на факторинг и кредиты

Национальный банк Украины отозвал лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "ФК "Солид Груп" (ЕГРПОУ 43450984). Это решение лишает учреждение права предоставлять такие услуги как факторинг, а также выдача средств и банковских металлов в кредит.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 июня 2026 года.

Что нарушила компания?

В мае 2026 года Нацбанк запланировал внеплановую инспекционную проверку этого учреждения. Однако проверку провести не удалось. Специалисты зафиксировали факт отказа от инспекции, поскольку в течение первого дня процедуры на месте не было лица, обладавшего полномочиями представлять интересы компании.

Поскольку отсутствие уполномоченного представителя сделало невозможным работу инспекторов, НБУ применил меру влияния в виде аннулирования лицензии. Такие последствия предусмотрены законом "О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также Положением о применении Национальным банком Украины корректирующих мер, мер раннего вмешательства, мер влияния в сфере государственного регулирования деятельности на рынках небанковских финансовых услуг.

Как отметили в Нацбанке, административные акты Нацбанка вступают в силу со дня доведения их до сведения компании, а официальным днем считается день, когда документ был направлен по почте.

О компании

ООО "ФК "Солид Групп" - это украинская финансовая компания, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг, таких как кредитование юридических лиц, финансовый лизинг и факторинг.

По данным YouControl, "ФК "Солид Груп", была зарегистрирована в январе 2020 года. Размер ее уставного капитала составляет 17 млн грн. Концевым бенефициарным собственником является Евгений Христосов.

Напомним, 13 мая НБУ применил к ООО " Профит Файненс " меру влияния в виде письменного требования устранить нарушение законодательства. Причиной стало непредоставление компанией информации и документов, которые спрашивал регулятор в установленные сроки.