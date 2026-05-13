НБУ применил санкции к финансовой компании: что известно

Национальный банк Украины применил к ООО "Профит Файненс" меру влияния в виде письменного требования устранить нарушение законодательства. Причиной стало непредоставление компанией информации и документов, которые спрашивал регулятор в установленные сроки.

Как информирует пресс-служба НБУ.

Финансовое учреждение получило требование от НБУ

Как сообщили в НБУ, во время надзорных действий компания не предоставила в установленные сроки информацию, объяснения и документы, которые запрашивал регулятор в соответствии со своими требованиями.

В этой связи Нацбанк обязал финансовое учреждение устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины до 2 июня 2026 года.

Решение о применении меры влияния Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 мая 2026 года.

В НБУ напомнили, что в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" административные акты регулятора вступают в силу с момента их официального доведения до сведения учреждения — почтой или электронной почтой.

О компании

ООО "Профит Файненс" – украинская финансовая компания, зарегистрированная 7 августа 2019 года. Компания работает в форме общества с ограниченной ответственностью и предоставляет финансовые услуги, не связанные со страхованием и пенсионным обеспечением.

Уставный капитал компании составляет 10 млн грн.

Руководителем, учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является Петр Униат, которому принадлежит 100% уставного капитала общества.

Основным видом деятельности "Профит Файненс" является предоставление других финансовых услуг. Также компания работает в сфере финансового лизинга и кредитования.

Юридический адрес компании зарегистрирован во Львове по улице Богдана Хмельницкого.

