НБУ применил санкции к финансовой компании: что известно
Национальный банк Украины применил к ООО "Профит Файненс" меру влияния в виде письменного требования устранить нарушение законодательства. Причиной стало непредоставление компанией информации и документов, которые спрашивал регулятор в установленные сроки.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Финансовое учреждение получило требование от НБУ
Как сообщили в НБУ, во время надзорных действий компания не предоставила в установленные сроки информацию, объяснения и документы, которые запрашивал регулятор в соответствии со своими требованиями.
В этой связи Нацбанк обязал финансовое учреждение устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины до 2 июня 2026 года.
Решение о применении меры влияния Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 мая 2026 года.
В НБУ напомнили, что в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" административные акты регулятора вступают в силу с момента их официального доведения до сведения учреждения — почтой или электронной почтой.
О компании
ООО "Профит Файненс" – украинская финансовая компания, зарегистрированная 7 августа 2019 года. Компания работает в форме общества с ограниченной ответственностью и предоставляет финансовые услуги, не связанные со страхованием и пенсионным обеспечением.
Уставный капитал компании составляет 10 млн грн.
Руководителем, учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является Петр Униат, которому принадлежит 100% уставного капитала общества.
Основным видом деятельности "Профит Файненс" является предоставление других финансовых услуг. Также компания работает в сфере финансового лизинга и кредитования.
Юридический адрес компании зарегистрирован во Львове по улице Богдана Хмельницкого.
Напомним, НБУ применил меры влияния к ЧАО "Европейский страховой альянс" за нарушение требований страхового законодательства и правил подачи отчетности. По результатам плановой инспекционной проверки компанию оштрафовали более чем на 2,5 млн. грн.