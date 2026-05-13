НБУ застосував санкції до фінансової компанії: що відомо

Національний банк України застосував до ТОВ “Профіт Файненс” захід впливу у вигляді письмової вимоги усунути порушення законодавства. Причиною стало ненадання компанією інформації та документів, які запитував регулятор у встановлені строки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Фінансова установа отримала вимогу від НБУ

Як повідомили в НБУ, під час наглядових дій компанія не надала у встановлені строки інформацію, пояснення та документи, які запитував регулятор відповідно до своїх вимог.

У зв’язку з цим Нацбанк зобов’язав фінансову установу усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України до 2 червня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 травня 2026 року.

У НБУ нагадали, що відповідно до закону «Про Національний банк України» адміністративні акти регулятора набирають чинності з моменту їх офіційного доведення до відома установи — поштою або електронною поштою.

Про компанію

ТОВ "Профіт Файненс" - українська фінансова компанія, зареєстрована 7 серпня 2019 року. Компанія працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю та надає фінансові послуги, не пов’язані зі страхуванням і пенсійним забезпеченням.

Статутний капітал компанії становить 10 млн грн.

Керівником, засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Петро Уніят, якому належить 100% статутного капіталу товариства.

Основним видом діяльності "Профіт Файненс" є надання інших фінансових послуг. Також компанія працює у сфері фінансового лізингу та кредитування.

Юридична адреса компанії зареєстрована у Львові на вулиці Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до ПрАТ “Європейський страховий альянс” за порушення вимог страхового законодавства та правил подання звітності. За результатами планової інспекційної перевірки компанію оштрафували більш ніж на 2,5 млн грн.