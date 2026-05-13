Страховик має сплатити понад 2,5 млн грн: що відомо про штраф від НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до ПрАТ “Європейський страховий альянс” за порушення вимог страхового законодавства та правил подання звітності. За результатами планової інспекційної перевірки компанію оштрафували більш ніж на 2,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Порушення були виявлені під час планової інспекційної перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ. За результатами перевірки Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 травня 2026 року ухвалив рішення про накладення на страховика штрафів.

Компанію оштрафували:

на 2,4 млн грн — за порушення вимог закону "Про страхування" та положення про авторизацію надавачів фінансових послуг;

на 129,7 тис. грн — за порушення правил складання та подання звітності до Національного банку України.

Загальна сума штрафів становить 2, 53 млн грн.

У НБУ зазначили, що страхова компанія має сплатити штрафи протягом місяця після набрання рішеннями чинності.

Що відомо про страховика?

ПрАТ "Європейський страховий альянс" - українська страхова компанія, зареєстрована 22 вересня 1994 року. Компанія працює у формі приватного акціонерного товариства та спеціалізується на наданні страхових послуг, окрім страхування життя.

Статутний капітал компанії становить 55 млн грн.

Керівницею та уповноваженою особою компанії є Марина Воронянська. Вона також зазначена як кінцева бенефіціарна власниця товариства.

Основний вид діяльності компанії — інші види страхування, крім страхування життя. Також "Європейський страховий альянс" здійснює діяльність у сфері перестрахування, страхового посередництва та надання допоміжних послуг у страховому секторі.

Юридична адреса компанії зареєстрована у Києві на проспекті Науки.

Нагадаємо, НБУ застосував штраф до ПрАТ "СК "КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.