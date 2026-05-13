Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Страховик має сплатити понад 2,5 млн грн: що відомо про штраф від НБУ

Гривні
НБУ виявив порушення у страхової компанії / Pixabay

Національний банк України застосував заходи впливу до ПрАТ “Європейський страховий альянс” за порушення вимог страхового законодавства та правил подання звітності. За результатами планової інспекційної перевірки компанію оштрафували більш ніж на 2,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Страхову компанію оштрафували

Порушення були виявлені під час планової інспекційної перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ. За результатами перевірки Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 травня 2026 року ухвалив рішення про накладення на страховика штрафів.

Компанію оштрафували:

  • на 2,4 млн грн — за порушення вимог закону "Про страхування" та положення про авторизацію надавачів фінансових послуг;
  • на 129,7 тис. грн — за порушення правил складання та подання звітності до Національного банку України.

Загальна сума штрафів становить 2, 53 млн  грн.

У НБУ зазначили, що страхова компанія має сплатити штрафи протягом місяця після набрання рішеннями чинності.

Що відомо про страховика? 

ПрАТ "Європейський страховий альянс" - українська страхова компанія, зареєстрована 22 вересня 1994 року. Компанія працює у формі приватного акціонерного товариства та спеціалізується на наданні страхових послуг, окрім страхування життя.

Статутний капітал компанії становить 55 млн грн. 

Керівницею та уповноваженою особою компанії є Марина Воронянська. Вона також зазначена як кінцева бенефіціарна власниця товариства.

Основний вид діяльності компанії — інші види страхування, крім страхування життя. Також "Європейський страховий альянс" здійснює діяльність у сфері перестрахування, страхового посередництва та надання допоміжних послуг у страховому секторі.

Юридична адреса компанії зареєстрована у Києві на проспекті Науки.

Нагадаємо, НБУ застосував штраф до ПрАТ "СК "КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.

Автор:
Ольга Опенько