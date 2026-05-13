Страховщик должен оплатить более 2,5 млн грн: что известно о штрафе от НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к ЧАО "Европейский страховой альянс" за нарушение требований страхового законодательства и правил подачи отчетности. По результатам плановой инспекционной проверки компанию оштрафовали более чем на 2,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Страховую компанию оштрафовали

Нарушения были обнаружены в ходе плановой инспекционной проверки, проведенной Департаментом инспектирования НБУ. По результатам проверки Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 мая 2026 года принял решение о наложении на страховщика штрафов.

Компанию оштрафовали:

на 2,4 млн грн - за нарушение требований закона "О страховании" и положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг;

на 129,7 тыс. грн - за нарушение правил составления и представления отчетности в Национальный банк Украины.

Общая сумма штрафов составляет 2,53 млн грн.

В НБУ отметили, что страховая компания должна уплатить штрафы в течение месяца после вступления решения в силу.

Что известно о страховщике?

ЧАО "Европейский страховой альянс" – украинская страховая компания, зарегистрированная 22 сентября 1994 года. Компания работает в форме частного акционерного общества и специализируется на предоставлении страховых услуг, кроме страхования жизни.

Уставный капитал компании составляет 55 млн. грн.

Руководителем и уполномоченным лицом компании Марина Воронянская. Она также указана как конечная бенефициарная владелица общества.

Основной вид деятельности компании – другие виды страхования, кроме страхования жизни. Также Европейский страховой альянс осуществляет деятельность в сфере перестрахования, страхового посредничества и предоставления вспомогательных услуг в страховом секторе.

Юридический адрес компании зарегистрирован в Киеве на проспекте Науки.

Напомним, НБУ применил штраф к ЧАО "СК "КД Жизнь" в размере 2,74 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере страхования и отчетности. Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки.