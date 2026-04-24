Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк вводит новые штрафы для финкомпаний и страховщиков

Для финкомпаний и страховщиков вводят новые штрафы / НБУ

Национальный банк Украины усилил ответственность за нарушение на небанковском финансовом рынке, введя новые штрафы и уточнив порядок применения мер воздействия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Новые штрафы от НБУ

Изменения внесены в положение, регулирующее применение корректирующих мер, мер раннего вмешательства и санкций в сфере государственного надзора за небанковскими финансовыми услугами.

В частности, предусмотрено введение штрафов:

  • для страховщиков – за нарушение требований к системе управления;
  • для финансовых компаний и ломбардов – за несоблюдение правил авторизации и условий предоставления финансовых услуг;
  • для финансовых компаний – за нарушение требований к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля.

Кроме этого, установлена новая обязанность для участников рынка. В случае невыполнения мер воздействия страховщики, кредитные союзы, финансовые компании и ломбарды должны письменно уведомлять Национальный банк о причинах такого неисполнения.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 23 апреля 2026 г. №40. Они вступают в силу с 25 апреля 2026 года, за исключением норм по Экспортно-кредитному агентству, которые начнут действовать с 29 апреля.

Напомним, НБУ применил штраф к ЧАО "СК "КД Жизнь" в размере 2,74 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере страхования и отчетности. Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки.

Автор:
Ольга Опенько