Нацбанк вводит новые штрафы для финкомпаний и страховщиков

Национальный банк Украины усилил ответственность за нарушение на небанковском финансовом рынке, введя новые штрафы и уточнив порядок применения мер воздействия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Новые штрафы от НБУ

Изменения внесены в положение, регулирующее применение корректирующих мер, мер раннего вмешательства и санкций в сфере государственного надзора за небанковскими финансовыми услугами.

В частности, предусмотрено введение штрафов:

для страховщиков – за нарушение требований к системе управления;

для финансовых компаний и ломбардов – за несоблюдение правил авторизации и условий предоставления финансовых услуг;

для финансовых компаний – за нарушение требований к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля.

Кроме этого, установлена новая обязанность для участников рынка. В случае невыполнения мер воздействия страховщики, кредитные союзы, финансовые компании и ломбарды должны письменно уведомлять Национальный банк о причинах такого неисполнения.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 23 апреля 2026 г. №40. Они вступают в силу с 25 апреля 2026 года, за исключением норм по Экспортно-кредитному агентству, которые начнут действовать с 29 апреля.

Напомним, НБУ применил штраф к ЧАО "СК "КД Жизнь" в размере 2,74 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере страхования и отчетности. Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки.