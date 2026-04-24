НБУ впервые обнародовал перечень страховщиков, получивших статус значимых на начало года

Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень страховых компаний, получивших статус значимых по состоянию на 1 января 2026 года. В этот список вошли 13 учреждений, среди которых две компании, специализирующиеся на страховании жизни.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В категорию значимых компаний попали на основе анализа показателей регуляторной отчетности за два календарных года. Официальный список включает:

ЧАО "ГРАВЕ Украина Страхование жизни" (страхование жизни);

АО СГ "ТАС (Приванное)" (страхование жизни);

ПАО "НАСК "Оранта";

АО "СК "ИНГО";

ЧАО "СК "Уника";

ЧАО "СК "Универсальная";

АО "СК "АРКС";

ЧАО "СК "ПЗУ Украина";

ЧАО "УСК "Княжая Виенна Иншуранс Групп";

АО "СХ "ТАС";

ЧАО "СК "УСГ";

ЧАО "СК "ВУСО";

ЧАО "СК "Арсенал Страхование".

Статус значимого страховщика предполагает более строгие требования к корпоративному управлению. В частности, наблюдательный совет таких компаний должен состоять из минимум пяти человек, большинство из которых должны быть независимыми директорами. Также страховщики обязаны создать постоянно действующие комитеты по аудиту; управление рисками; вознаграждений и назначений. Причем главами этих комитетов могут быть только независимые директора.

Кроме этого, установлены прямые ограничения: запрещено передавать на аутсорсинг функции управления рисками и контроля соблюдения норм, а также объединять должности главного риск-менеджера, комплаенс-менеджера и ответственного актуария в одном лице. Системы внутреннего контроля и аудита должны адаптироваться к повышенным стандартам надзора.

Как отмечено в регуляторных требованиях, страховщики, получившие статус значимого страховщика, обязаны до 31 декабря 2026 года (включительно) привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона Украины "О страховании" и Положение № 194. НБУ будет осуществлять усиленный надзор за деятельностью этих компаний.

Напомним, НБУ применил штраф к ПрАО "СК "КД Жизнь" в размере 2,74 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере страхования и отчетности. Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки.