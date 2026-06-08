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С октября 2025 года биткоин потерял половину своей стоимости: причины и прогноз

Биткоин
За 7 месяцев бинокин потерял половину своей стоимости / Depositphotos

С момента достижения исторического максимума в октябре 2025 года биткоин потерял половину своей стоимости. Падение самой популярной криптовалюты может углубиться, если ее цена зафиксируется ниже уровня в $60 000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Снижение показателей биткоина совпало с ростом рыночного ажиотажа вокруг акций компаний с искусственным интеллектом и ожиданием будущих листингов, таких как SpaceX. Эти активы отвлекли капитал от крупнейшей в мире криптовалюты.

Аналитики считают отметку в $60 000 психологическим уровнем, заставляющим трейдеров останавливаться перед его пересечением. Падение ниже таких пределов может усилить продажи, однако тесты этих уровней также привлекают покупателей, пытающихся приобрести актив по выгодной цене перед взлетом. Подобная ситуация произошла в феврале, когда биткоин снизился до $60 008,52. Тогда покупатели активизировались, что привело к временному возобновлению курса.

Если биткоин провалится – например, торгуясь ниже 60 000 долларов в течение трех дней, с более низкими минимумами и максимумами – трейдеры, вероятно, начнут ориентироваться на следующий психологический уровень – 50 000 долларов. Этот показатель примерно совпадает с минимумом биткоина за август 2024 года, который, по данным LSEG, составлял около $49 445.

Для возвращения положительного тренда любая попытка восстановления биткоина должна превысить 30-дневную скользящую среднюю на уровне $75 685 и 200-дневную на уровне $78 840. Трейдеры используют эти усредненные данные для исключения ценовых экстремумов и определения точного тренда. Последняя попытка восстановления биткоина остановилась на уровне 200-дневной скользящей средней в мае.

На момент написания материала, по данным криптобиржи Binance, цена биткоина составляла $60 909,13. В целом, сегодняшний объем торговли криптовалютами составляет $86,8 млрд, с доминированием Bitcoin на уровне 58,21%.

цена на биткоин, график
цена на биткоин

Напомним, Bitcoin оказалась на пороге своей самой длинной серии ежедневных потерь с августа прошлого года. В ходе торгов 4 июля стоимость актива опускалась до отметки 61 322 доллара, после чего цифровое золото сумело частично отыграть падение.

Автор:
Татьяна Ковальчук