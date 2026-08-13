"Укрзализныця" реструктуризирует долг на $1,1 млрд после поднятия тарифов

"Укрзализныця" работает над новым предложением по реструктуризации еврооблигаций на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Это стало возможным после того, как правительство приняло решение разрешить компании повысить тарифы на грузовые перевозки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

УЗ выдвинут новые условия инвесторам

Как сообщил представитель компании, правительство Украины одобрило повышение цен на грузовые железнодорожные перевозки на 30%, которое вступило в силу в начале августа.

В настоящее время "Укрзализныця" прорабатывает следующие шаги по реструктуризации долга, хотя официальные переговоры с владельцами облигаций пока не возобновились.

Первый раунд переговоров между железнодорожным оператором и группой инвесторов, среди которых хедж-фонд VR Capital, завершился без соглашения в апреле. Одним из главных камней преткновения для владельцев бондов были именно регулируемые государством грузовые тарифы.

При этом "Укрзализныця" еще в январе прекратила выплату процентов по долгу. Около 700 миллионов долларов из общей суммы должны были быть погашены в прошлом месяце, но выплаты не состоялись, а остальные долги подлежат уплате в 2028 году.

Финансовое положение "Укрзализныци" остается сложным

Хотя рост тарифов улучшит финансовое состояние компании, принятое повышение на 30% оказалось ниже 45%, о которых первоначально просил перевозчик. Дополнительное повышение на 15%, предложенное на январь 2027 года, правительство пока не одобрило.

Финансовое положение "Укрзализныци" остается сложным из-за полномасштабного вторжения России и усиления атак на железнодорожную инфраструктуру, пишет Bloomberg.

Расходы на ремонт критически выросли, компания также сталкивается с удорожанием энергоносителей и ростом затрат на оплату труда.

В то же время объемы грузовых перевозок остаются значительно ниже довоенного уровня, а пассажирские перевозки постоянно убыточны.

О повышении тарифов

Напомним, с 1 августа 2026 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине выросли на 30%, а с 1 января 2027 года запланировано еще одно повышение – на 15%. Для промышленных предприятий и экспортеров это означает увеличение расходов на перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге.

В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые Перевозка на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру .

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.