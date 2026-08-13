"Укрзалізниця" реструктуризує борг на $1,1 млрд після підняття тарифів

“Укрзалізниця” працює над новою пропозицією щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму 1,1 мільярда доларів. Це стало можливим після того, як уряд ухвалив рішення дозволити компанії підвищити тарифи на вантажні перевезення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

УЗ висуне нові умови інвесторам

Як повідомив речник компанії, уряд України схвалив підвищення цін на вантажні залізничні перевезення на 30%, яке набуло чинності на початку серпня.

Наразі "Укрзалізниця" опрацьовує наступні кроки щодо реструктуризації боргу, хоча офіційні переговори із власниками облігацій поки що не відновилися.

Перший раунд перемовин між залізничним оператором та групою інвесторів, серед яких є хедж-фонд VR Capital, завершився без угоди у квітні. Одним із головних каменів спотикання для власників бондів були саме вантажні тарифи, які регулюються державою.

При цьому "Укрзалізниця" ще в січні припинила виплату відсотків за боргом. Близько 700 мільйонів доларів із загальної суми мали бути погашені минулого місяця, але виплати не відбулися, а решта боргу підлягає сплаті у 2028 році.

Фінансове становище "Укрзалізниці" залишається складним

Хоча зростання тарифів покращить фінансовий стан компанії, ухвалене підвищення на 30% виявилося нижчим за 45%, про які початково просив перевізник. Додаткове підвищення на 15%, запропоноване на січень 2027 року, уряд поки що не схвалив.

Фінансове становище "Укрзалізниці" залишається складним через повномасштабне вторгнення Росії та посилення атак на залізничну інфраструктуру, пише Bloomberg.

Витрати на ремонт критично зросли, компанія також стикається зі подорожчанням енергоносіїв і зростанням витрат на оплату праці.

Водночас обсяги вантажних перевезень залишаються значно нижчими за довоєнний рівень, а пасажирські перевезення є постійно збитковими.

Про підвищення тарифів

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні зросли на 30%, а з 1 січня 2027 року заплановане ще одне підвищення — на 15%. Для промислових підприємств та експортерів це означатиме збільшення витрат на перевезення сировини й готової продукції залізницею.

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.