У водній сфері змінять систему зарплат, щоб втримати фахівців

Кабінет міністрів змінив умови оплати праці співробітників Держводагентства, його територіальних органів та установ, які не є державними службовцями. Зокрема, підвищуються тарифні розряди керівників басейнових управлінь і лабораторій, а частка посадового окладу в загальній зарплаті має зрости.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Для начальників басейнових управлінь водних ресурсів встановили 20-й тарифний розряд, а для завідувачів лабораторій — 14–16-й тарифні розряди.

У міністерстві пояснюють необхідність змін тим, що нині низькі посадові оклади частково компенсуються додатковими та заохочувальними виплатами. При цьому різниця у преміях для окремих посад може перевищувати 150%. Нова модель має збільшити вагу фіксованого окладу в структурі зарплати.

Окремою проблемою залишається відтік працівників із лабораторій моніторингу вод через неконкурентну оплату. Уряд розраховує, що нові умови допоможуть зменшити плинність кадрів і втримати спеціалістів із досвідом.

Зміни відбуваються на тлі розширення завдань у водній сфері. Для дев'яти районів річкових басейнів затверджено плани управління на 2025–2030 роки, які передбачають 1681 захід із загальним обсягом фінансування близько 348,3 млрд грн.

При цьому додаткового навантаження на бюджет нова система оплати праці, за розрахунками уряду, не потребуватиме.

Нагадаємо, на 2026 рік в Україні затвердили програму державного моніторингу вод. Вона передбачає контроль поверхневих вод у 553 точках та підземних — у 587 точках, а до відбору й аналізу проб залучені, зокрема, фахівці Держводагентства.