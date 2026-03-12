Дністер забруднено після атак РФ: Україна та Молдова координують локалізацію

Після атаки РФ 7 березня 2026 року у річці Дністер виявлено плями технічних масел. Україна та Молдова оперативно координують дії для локалізації забруднення та мінімізації його наслідків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Екологічна агресія РФ

10 березня 2026 року у річці Дністер в районі села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області було виявлено плями технічних масел після ракетно-дронової атаки РФ на Україну.

За попередніми даними, забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки 7 березня. Масляні плями поширилися вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України в межах діяльності Дністровської комісії виступає центральним координатором міжвідомчої та міжнародної взаємодії для реагування на цю екологічну загрозу.

Для оперативної координації дій Мінекономіки провело консультації з усіма відповідальними структурами: ДСНС, Вінницькою та Одеською обласними військовими адміністраціями, ДПС України, ПрАТ "Укргідроенерго", Держводагентством та Державною екологічною інспекцією України.

"Мінекономіки розглядає цей інцидент як черговий прояв екологічної агресії РФ, що створює загрозу транскордонній водній безпеці та потребує належної міжнародної правової оцінки. Росія вкотре підтверджує, що є державою-терористом, яка веде війну не лише проти України, а й проти довкілля", – наголосила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

У Вінницькій та Одеській областях відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), на яких визначили комплекс заходів для локалізації та утилізації забруднення Дністра.

Після узгодження дій з молдовською стороною підрозділи ДСНС розпочнуть практичні роботи: встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для збору маслянистих плям.

Україна, як сторона договору з Молдовою про співпрацю у сфері охорони басейну Дністра, оперативно поінформувала партнерів про факт транскордонного забруднення.

Про забруднення

10 березня 2026 року лабораторії Держводагентства та Державної екологічної інспекції України відібрали проби води у населених пунктах, що перебувають у зоні потенційного впливу забруднення. Під час візуального обстеження у місті Могилів-Подільський зафіксовано маслянисті плями на поверхні води, у районі села Козлів — тонку жирну плівку, а в селі Нагоряни — характерну маслянисту плівку з "райдужним" ефектом та стійкий запах технічних масел.

За результатами вимірювань у селі Нагоряни концентрація технічних масел перевищила норму у 2,5 раза - 0,127 мг/дм³ при допустимій нормі 0,05 мг/дм³.

Для контролю переміщення забруднення вниз за течією, 11 березня 2026 року лабораторія моніторингу вод Південного регіону відібрала додаткові проби у районі питного водозабору міста Одеса, у селі Маяки та у Дністровському лимані.

12 березня 2026 року відбулося позачергове засідання Дністровської комісії, під час якого українські та молдовські служби синхронізували дії щодо локалізації забруднення та мінімізації можливих екологічних наслідків.

