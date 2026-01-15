В Україні з’явився новий дорадчий орган для формування кліматичної політики: мета та функції

Кабінет міністрів створив Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару і затвердив положення про її діяльність. До складу нового постійно діючого дорадчого органу увійшли 29 науковців.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба Мінекономіки.

Орган уряду з клімату та озонового шару

Науково-експертна рада — це постійно діючий незалежний дорадчий орган, який створено з метою:

наукового забезпечення формування державної кліматичної політики;

оцінки державних політик і заходів на відповідність цілям та принципам державної кліматичної політики;

підготовки рекомендацій щодо необхідних кроків за результатами такої оцінки та подання їх Уряду;

загальної наукової координації та прогнозування у сфері зміни клімату.

"Україна, попри виклики війни, послідовно формує фундамент для зеленого відновлення країни. Ефективне кліматичне врядування потребує системної роботи над інституційною спроможністю, прозорістю та міжнародною співпрацею", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов.

Нагадаємо, 1 січня на території Європейського союзу почав діяти транскордонний механізм коригування вуглецевих викидів на кордоні, що запроваджує плату за вуглецевий слід імпортованих товарів під назвою СВАМ.