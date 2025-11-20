Понад $43 млрд кліматичних втрат: Україна вимагатиме компенсації від Росії

На кліматичній конференції ООН COP30 Україна заявила про намір домагатися від РФ компенсацій за масштабні кліматичні збитки. За даними Ініціативи з обліку парникових газів війни, агресія Росії вже призвела до понад 236 мільйонів тонн парникових викидів, що оцінюється у 43,8 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Кліматичні втрати від війни

Участь в події взяли заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов, провідний автор Ініціативи з обліку парникових газів від війни

Леннард де Клерк, міністр енергетики та довкілля Естонії Андрес Сутт, посол з особливих доручень/спеціальний посланник ЄС з питань клімату та довкілля Тоні Агота, генеральна директорка Європейського кліматичного фонду, одна з архітекторок Паризької угоди Лоранс Тубіана та керівниця відділу екологічної діяльності, ОБСЄ Сільві Гоє.

"Багато в чому Росія веде брудну війну і наш клімат також є її жертвою. Величезні обсяги спалених ресурсів, знищені ліси, зруйновані будівлі — все це має значний кліматичний вплив. Ми в Україні стикаємося з жорстокістю безпосередньо, але кліматичні наслідки цієї агресії будуть відчутні далеко за межами наших кордонів і в майбутньому", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов.

В жовтні цього року Ініціатива з обліку парникових газів війни (IGGAW) представила звіт, у якому підрахувала: російське вторгнення спричинило глобальні викиди, що дорівнюють 236,8 млн тонн CO₂. Використавши загальновизнаний показник "соціальної вартості вуглецю", експерти оцінили сумарні кліматичні збитки у 43,8 млрд дол.

"Наша ретельна документація викидів вуглецю в результаті російського вторгнення в Україну стане основою для вимоги України про компенсацію. Механізм для цього встановлений міжнародним правом, і після подання вимоги Україна стане першою країною, яка притягне іншу країну до відповідальності за викиди парникових газів в результаті війни", - розповів головний автор звіту IGGAW Леннард де Клерк.

Нагадаємо, у 2022 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення, що Росія має відшкодувати Україні завдані збитки. На виконання цього рішення Рада Європи створила спеціальний механізм, а в лютому 2025 року був запущений Реєстр збитків для України, який передбачає також подання екологічних претензій.

Позицію України підсилює й консультативна думка Міжнародного суду ООН, оприлюднена в липні 2025 року. У ній зазначено, що держави, які своїми незаконними діями завдають значної шкоди клімату, можуть бути притягнуті до відповідальності. Однією з передбачених правових форм такого відшкодування є компенсація.

