Українці зможуть подати ще понад 10 категорій заяв до Реєстру збитків

Українці зможуть подавати ще понад десять нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків, доступного в "Дії". Їх планують запустити до кінця 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Це дозволить зафіксувати ширше коло втрат — від руйнування інфраструктури до знищення бізнесу.

Дані Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має сплатити Україні за завдані збитки.

За словами заступниці Міністра цифрової трансформації Валерії Коваль, система фіксації втрат побудована так, щоб бути максимально доступною та "людяною". Для подання заяви не обов’язково мати фото чи офіційні акти — достатньо власного опису події.

"Ваші слова — це теж доказ. Це теж частина правди, яку ми маємо зафіксувати", — зазначила Коваль.

Зараз триває бета-тестування категорії А3.3 — "Втрата житла або місця проживання". Також Мінцифра шукає тестувальників для двох нових категорій:

А1.2 — Вимушене переміщення за межі України;

А3.5 — Втрата приватного підприємництва.

До кінця 2025 року планується запуск ще 10+ категорій, що охоплять:

пошкодження та знищення житлової, державної і комерційної нерухомості;

руйнування транспортної та соціальної інфраструктури;

втрату бізнесу та майна підприємців;

знищення об’єктів енергетики та критичних систем.

"Ми говоримо про повну картину руйнувань — від маленької школи у прифронтовому селі до знищеної ТЕЦ чи моста. І кожна така заява — це крок до репарацій, крок до повернення грошей в Україну", — додала Коваль.

Також міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.