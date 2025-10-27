Украинцы смогут подать еще более 10 категорий заявлений в Реестр убытков

Украинцы смогут подавать еще более десяти новых категорий заявлений в международный Реестр убытков, доступный в "Дії". Их планируется запустить до конца 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Это позволит зафиксировать более широкий круг потерь – от разрушения инфраструктуры до уничтожения бизнеса.

Данные Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна оплатить Украине за нанесенный ущерб.

По словам заместителя Министра цифровой трансформации Валерии Коваль, система фиксации потерь построена так, чтобы быть максимально доступной и "человечной". Для подачи заявления не обязательно иметь фото или официальные акты достаточно собственного описания события.

"Ваши слова — это тоже доказательство. Это тоже часть правды, которую мы должны зафиксировать", — отметила Коваль.

Сейчас идет бета-тестирование категории А3.3 - "Потеря жилья или места жительства". Также Минцифра ищет тестировщиков для двух новых категорий:

А1.2 - вынужденное перемещение за пределы Украины;

А3.5 – Потеря частного предпринимательства.

До конца 2025 года планируется запуск еще 10+ охватывающих категорий:

повреждение и уничтожение жилой, государственной и коммерческой недвижимости;

разрушение транспортной и социальной инфраструктуры;

утрату бизнеса и имущества предпринимателей;

уничтожение объектов энергетики и критических систем

"Мы говорим о полной картине разрушений - от маленькой школы в прифронтовом селе до уничтоженной ТЭЦ или моста. И каждое такое заявление - это шаг к репарациям, шаг к возврату денег в Украину", - добавила Коваль.

Также международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, расширил перечень категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.