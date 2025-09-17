Компенсации за убытки из-за войны: в "Дії" откроют новые категории и планируют создать международный фонд

Украинцы, пострадавшие от войны, смогут подавать больше заявлений на компенсацию из-за действия. Новые категории появятся в ближайшие недели, а до конца года — для бизнеса и государственного сектора. Для эффективных выплат планируется также создать международный компенсационный фонд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Механизм компенсаций

Свириденко отметила, что провела онлайн-встречу с руководством Реестра убытков, чтобы обсудить, как сделать механизм компенсаций реальным инструментом выплат для украинцев, потерявших жилье, бизнес или имущество из-за войны.

"Люди ждут не бумаги, а реальные выплаты. Работаем ради этого", - отметила она.

В ближайшие недели в "Дії" планируют открыть новые категории заявлений, а до конца года - для бизнеса и государственного сектора.

Для эффективного функционирования системы планируется создание международного компенсационного фонда, финансируемого за счет замороженных российских активов или части доходов от экспорта российской нефти и газа.

Свириденко отметила, что в декабре в Гааге на Дипломатической конференции планируется подписание Конвенции о создании Международной комиссии для рассмотрения заявлений от Украины. Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим. Совместно с партнерами идет работа над привлечением новых государств-участников. По словам Свириденко, Россия должна компенсировать разрушения и ущерб, нанесенный украинцам и стране.

О Реестр убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.