В Реестре убытков появилась новая категория для потерявших доступ к имуществу на оккупированных территориях

В международном Реестре убытков появилась новая категория – А3.6, позволяющая фиксировать потерю доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение в "Дії".

Новая категория в Реестре убытков

Из-за вооруженной агрессии россии миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а часть людей до сих пор находится на временно оккупированных территориях, отмечают в пресс-службе.

Для документирования потерь и последующего восстановления справедливости в международном Реестре убытков появилась новая категория — А3.6 "Потеря доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях".

Кто может подать заявление:

Обратиться могут владельцы или совладельцы недвижимого имущества на временно оккупированных территориях. В случае нескольких совладельцев каждый из них подает заявление отдельно.

Как подать заявление:

Представление осуществляется онлайн через портал "Дія" по ссылке.

Каждое поданное обращение является важным доказательством причиненного вреда и еще одним шагом на пути к международным компенсациям и восстановлению нарушенных прав украинских граждан, заключают в пресс-службе.

О Реестр убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".