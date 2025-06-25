У Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для тих, хто втратив доступ до майна на окупованих територіях

У міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія — А3.6, що дозволяє фіксувати втрату доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в "Дії".

Нова категорія у Реєстрі збитків

Через збройну агресію росії мільйони українців були змушені залишити свої домівки, а частина людей досі перебуває на тимчасово окупованих територіях, наголошують в пресслужбі.

Для документування втрат та подальшого відновлення справедливості в міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія — А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях".

Хто може подати заяву:

Звернутися можуть власники або співвласники нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях. У випадку кількох співвласників — кожен з них подає заяву окремо.

Як подати заяву:

Подання здійснюється онлайн через портал "Дія" за посиланням.

Кожне подане звернення є важливим доказом завданої шкоди та ще одним кроком на шляху до міжнародних компенсацій і відновлення порушених прав українських громадян, підсумовують в пресслужбі.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".