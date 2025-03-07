Кабмін збільшив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків через "Дію" – Шмигаль

Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через портал "Дія". Тепер зареєструвати заявую можна ще за новими 6 категоріями.

Про це 7 березня повідомив урядовий портал, з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів України.

Глава уряду зазначив, що відтепер зареєструвати заяву можна буде не лише за "Пошкоджене або знищене житло" чи "Смерть близького члена сімʼї", а ще за новими 6 категоріями, зокрема:

"Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна";



"Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях";

"Серйозні тілесні ушкодження";

"Примусова праця" тощо.

"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свої злочини", — підкреслив Денис Шмигаль і наголосив, що уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму.

Про реєстр збитків

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Нагадаємо, на прикінці січня реєстр збитків відновив роботу. Подати заяву про відшкодування збитків можна на порталі "Дія".