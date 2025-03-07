Кабмин увеличил перечень категорий заявлений в Международный реестр убытков через "Дію" – Шмигаль

Правительство расширило перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков через портал "Действие". Теперь зарегистрировать заявление можно еще по новым 6 категориям.

Об этом 7 марта сообщил правительственный портал со ссылкой на заявление премьер-министр Денис Шмигал я во время заседания Кабинета министров Украины.

Глава правительства отметил, что теперь зарегистрировать заявление можно будет не только за "Поврежденное или уничтоженное жилье" или "Смерть близкого члена семьи", а еще по новым 6 категориям, в частности:

"Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества";



"Утрата доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях";

"Серьезные телесные повреждения";

"Принудительный труд" и т.д.

"Украинцы смогут подать соответствующие заявления, а мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свои преступления", — подчеркнул Денис Шмигаль и подчеркнул, что правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма.

О реестре убытков

Международный регистр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.

Напомним, в конце января реестр убытков возобновил работу. Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале "Действие".