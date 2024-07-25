В "Дії" запустили сбор заявок для международного Реестра ущерба: кто может получить компенсацию

Украинцы смогут подавать заявки на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье в международный Реестр ущерба в Гааге через портал "Дія", без необходимости регистрации в Реестре прав или наличия акта обследования имущества. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как отметил Фёдоров, ранее для подачи заявления нужно было зарегистрировать жилье в ДРРП и иметь акт комиссионного обследования имущества. Теперь, после доработки системы, можно подать заявление даже без регистрации права собственности в Реестре прав, без акта о повреждении от местных властей и без подачи документов на программу есть Восстановление.

Также возможно подача заявления для жилья, находящегося на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Для получения компенсации за поврежденное имущество через "Дію" требуется:

Зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи.

Заполнить заявление, указав данные о недвижимости, праве собственности, жильцах, обстоятельствах и доказательствах повреждения, размере компенсации, месте жительства и контактных данных.

Подписать заполненное заявление электронной подписью и отправить.

Заявление будет проработано и, в случае приемлемости, зарегистрировано в международном Реестре ущерба. Также статус заявления и сообщение о ходе его рассмотрения можно будет отслеживать в кабинете гражданина на портале и мобильном приложении "Дія".

В Минцифре добавили, что на данный момент начат процесс сбора заявлений, но их проработка, внесение в Реестр и рассмотрение будет происходить позже. Поэтому конкретного срока для рассмотрения заявлений пока не установлено.

Кто может получить компенсацию

Подать заявление на компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество (частный дом, квартира, дачный дом и т.п.) могут несовершеннолетние собственники недвижимости, имеющие верифицированный налоговый номер и электронную подпись.

В случае сособственности, каждый совладелец подает заявление отдельно, указывая желаемую сумму компенсации. К заявлению можно добавить подтверждение нанесенного ущерба, данные о событии, повлекшем разрушение, подтверждение цены недвижимости и ремонта, а также другие документы в форматах PNG, JPG, HEIC (до 5 МБ).

Также заявление можно подать даже если имущество находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, и это не повлияет на получение компенсации по программе.

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