У “Дії” запустили збір заявок для міжнародного Реєстру збитків: хто може отримати компенсацію

Українці зможуть подавати заявки на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі через портал "Дія", без необхідності реєстрації у Реєстрі речових прав або наявності акту обстеження майна. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, раніше для подання заяви потрібно було зареєструвати житло в ДРРП і мати акт комісійного обстеження майна. Тепер, після доопрацювання системи, можна подати заяву навіть без реєстрації права власності в Реєстрі речових прав, без акту про пошкодження від місцевої влади і без подання документів на програму єВідновлення.

Також можливе подання заяви для житла, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Для отримання компенсації за пошкоджене майно через "Дію" потрібно:

Зареєструватися або увійти до кабінету громадянина на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.

Заповнити заяву, вказавши дані про нерухомість, право власності, мешканців, обставини та докази пошкодження,розмір компенсації, місце проживання та контактні дані.

Підписати заповнену заяву електронним підписом та відправити.

Заява буде опрацьована та, у разі прийнятності, зареєстрована в міжнародному Реєстрі збитків. Також статус заяви та повідомлення про хід її розгляду можна буде відстежувати в кабінеті громадянина на порталі та в мобільному застосунку "Дія".

У Мінцифри додали, що на даний момент розпочато процес збору заяв, але їх опрацювання, внесення до Реєстру та розгляд буде відбуватись пізніше. Через це конкретного терміну для розгляду заяв наразі не встановлено.

Хто може отримати компенсацію

Подати заяву на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно (приватний будинок, квартира, дачний будинок тощо) можуть неповнолітні власники нерухомості, які мають верифікований податковий номер та електронний підпис.

У разі співвласності кожен співвласник подає заяву окремо, вказуючи бажану суму компенсації. До заяви можна додати підтвердження завданих збитків, дані про подію, що спричинила руйнування, підтвердження ціни нерухомості та ремонту, а також інші документи у форматах PNG, JPG, HEIC (до 5 МБ).

Також заяву можна подати навіть якщо майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, і це не вплине на отримання компенсації за програмою єВідновлення.

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