В "Дії" стартували перші виплати для капітального ремонту житла

В рамках програми "єВідновлення" у "Дії" стартували перші виплати для капітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок бойових дій.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що вже схвалено 2 768 заяв на загальну суму понад 665 млн грн. Українці зможуть отримувати дані кошти на спеціальні картки "єВідновлення".

При цьому, максимальні виплати становлять до 350 тис. грн для відновлення квартири та до 500 тис. грн для приватного будинку. Вони розподілені у два транші — спочатку буде виділено 70% від суми, а потім 30%.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що на відміну від виплат, які виділялися не терміновий ремонт житла і становили до 200 тисяч гривень, в даному випадку буде введено обов'язкову систему подання двох звітів. Перший звіт є проміжним і його потрібно подати коли буде використана перша частина траншу, а другий – після закінчення ремонту.

Зазначається, що для подачі звіту про завершений або проміжний ремонт потрібно увійти до "єВідновлення" в розділ "Заяви на виплати", обрати об'єкт та натиснути на "Повідомити про ремонт". Потім слід вказати, на якому етапі ремонт та додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (фото будматеріалів та чеків).

Виплати за зруйноване помешкання

Перший етап програми по виплаті за зруйноване житло стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

Пізніше, Верховна рада України підтримала законопроєкт №10063 про зміни до закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії. Це означає, що з першого січня громадяни, які зробили ремонти власним коштом, зможуть отримати компенсації.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.