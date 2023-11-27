Отримати компенсацію за зруйноване житло через "єВідновлення" тепер можуть і співвласники

В Україні розширюють можливості послуги "єВідновлення". З 27 листопада послуга доступна для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Для того, щоб сервісом могли скористатися співвласники зруйнованого житла, в застосунку потрібно подати одну спільну або декілька окремих заяв.

Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації. Кожен співвласник отримає виплату відповідно до його частки і зможете використати кошти як окремо, так і обʼєднати їх з іншими співвласниками і знов придбати спільну будівлю.

В Мінцифрі нагадують, що для того, щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після того, як кожен з них отримає свій сертифікат.

"Вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" й придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації", - повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Нагадаємо, в серпні у програмі "єВідновлення" українцям стали доступні не лише виплати для ремонту житла, а також компенсація за знищене житло, яке було зруйноване внаслідок бойових дій.

Зауважимо, що станом на 31 липня через державну програму "єВідновлення", для ремонту пошкодженого житла вже затвердили виплату допомоги для 4806 осіб на загальну суму 389 мільйонів гривень. Враховуючи, що українці вже подали 31 176 заяв, то виплату схвалили лише для 15,4% громадян.

При цьому, у вересні у рамках програми "єВідновлення" вже 12 146 українців отримали виплати на загальну суму понад 1 мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.