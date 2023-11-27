Получить компенсацию за разрушенное жилье теперь могут и совладельцы

В Украине расширяют возможности услуги "єВідновлення". С 27 ноября услуга доступна для совладельцев разрушенного жилья, в то время как ранее компенсацию могли получить только единоличные собственники.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Для того чтобы сервисом могли воспользоваться совладельцы разрушенного жилья, в приложении нужно подать одно общее или несколько отдельных заявлений.

После этого комиссия органа местного самоуправления разработает заявление и определит сумму компенсации. Каждый совладелец получит выплату в соответствии с его долей и сможете использовать средства как отдельно, так и объединить их с другими совладельцами и снова приобрести общее здание.

В Минцифри напоминают, что для того чтобы воспользоваться сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев после того, как каждый из них получит свой сертификат.

"Уже более 6 тысяч украинцев подали заявления о разрушенном имуществе для получения компенсации по программе "Восстановление" и приобретения новой квартиры или дома. Из них 827 человек уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации", - сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Напомним, в августе в программе "єВідновлення" украинцам стали доступны не только выплаты по ремонту жилья, а также компенсация за уничтоженное жилье, которое было разрушено в результате боевых действий.

Заметим, что на 31 июля через государственную программу "єВідновлення", для ремонта поврежденного жилья уже утвердили выплату пособия для 4806 человек на общую сумму 389 миллионов гривен. Учитывая, что украинцы уже подали 31 176 заявлений, выплату одобрили только для 15,4% граждан.

При этом, в сентябре в рамках программы "єВідновлення" уже 12 146 украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены в результате российских обстрелов.