"єВідновлення". Карту для получения выплат теперь оформляют еще три банка

Карту для выплат по программе "єВідновлення" теперь можно открыть также в "Ощадбанке", банке "Восток" и банке "Клиринговый Дом". Об этом 16 августа сообщила пресс-служба сервиса "Дія".

Отмечается, что открытие карты доступно онлайн или офлайн в отделении банка. Это возможно до или при заполнении заявления о получении выплаты в приложении "Дія".

Кроме вышеупомянутых финучреждений, карту "єВідновлення" открывают "Приватбанк", Monobank, ПУМБ, "А-Банк", "Сенс Банк", "Райффайзен Банк", Izibank, Sportbank и "Аккордбанк".

В настоящее время через "Дію" отправлено уже более 36 тыс. заявлений на "єВідновлення". Более 7 тыс. заявителей получают средства общей суммой в более 580 млн грн.

Выплаты "єВідновлення"

Программа "є Восстановление" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.

Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, которые получили незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

Сумму компенсации определяет комиссия местной власти.