Восстановление жилфонда: кто сможет получить 200 тыс. грн на ремонт жилья

В Украине 10 мая стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення", которая позволит гражданам получить до 200 тыс. грн на восстановление жилищ, получивших незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не отремонтированых. Delo.ua разбиралось, как получить выплату, и какие следующие действия планирют власти для восстановления жилищного фонда?

Как отмечает глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, госпрограмма сконцентрируется на восстановлении жилых домов, имеющих незначительные повреждения , для ремонта которых потребуется замена окон или дверей, ремонт кровли и т.д. Для более серьезных повреждений в Украине будет действовать механизм компенсаций за разрушенное и не пригодное к восстановлению жилье, который заработает 22 мая, сразу после вступления в силу соответствующего законопроекта №2923.

Госпрограмма разработана совместно с Минцифры, проектом USAID /UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)" и Всемирным банком. Услуга доступна в приложении "Дия". После подачи заявки на получение помощи специальная комиссия при общине в течение месяца должна принять решение о ее предоставлении. Кроме "Дії", в будущем помощь будут оформлять ЦПАПы, нотариусы и управление социальной защиты граждан. В будущем Мининфраструктуры также планирует запуск мобильных центров социальной защиты, которые будут приезжать в отдаленные общины для фиксации разрушений и сбора заявлений на компенсации.

По данным Мининфраструктуры, только за первые сутки работы программы успешно подано 3194 заявления о выплате пособия.

Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, включая комнаты в общежитии. Выплаты будут производиться в порядке очереди, начиная с тех граждан, которые ранее подали заявки в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. При этом приоритет в очереди будет предоставляться: участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате войны;

ветеранам войны;

членам семей погибших военных;

мобилизованным;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью I и II группы;

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям;

приемным родителям и патронатным воспитателям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Кто может получить помощь? (Приховати)

Граждане Украины, которые уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь. Однако в будущем возможно возмещение для них через механизм репараций из РФ. Поэтому Мининфраструктуры призывает хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ касательно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на конвискованые международными инстанциями средства страны-агрессора.

Как получить компенсацию?

Гражданин представляет информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении "Дия", а затем через ЦПАП, нотариусов или управление соцзащиты. Далее нужно открыть специализированный счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Открыть карту можно в банковском приложении и в отделении банка. В настоящее время к "єВідновленню" подключены следующие банки: Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к программе. Подается заявление в "Діє" на получение компенсации. После подачи заявки специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая должна быть начислена владельцам пострадавшего жилья. Расчет суммы помощи будет осуществляться на основании принятого правительством чек-листа относительно Порядка оказания помощи. Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи. В случае подтверждения заявки гражданин получает средства на специализированную карточку "єВідновлення". Полученные средства можно использовать на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли и т.п., а также на оплату строительных работ. Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков , имеющих соответствующие коды хозяйственной деятельности для работы. Продавцы стройматериалов для участия в программе должны подать заявки на участие в программе через портал "Дия". Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.



Инфографика по финансированию восстановления жилья по программе "Восстановление". Источник: Мининфраструктуры

Подобные шаги Украина реализует из-за беспрецедентных масштабов разрушений, вызванных полномасштабным российским вторжением, пояснила замминистра инфраструктуры Александра Азархина во время конференции "Восстанавливаем Украину вместе" 13 мая. Такие масштабы разрушений и продолжающаяся агрессия российских захватчиков требуют новых подходов к восстановлению инфраструктуры, внедрения прозрачных и открытых процедур в строительстве, использования цифровых реестров и систем.

Она напомнила, что с 24 февраля 2022 года в Украине:

Потребность в восстановлении уже разрушенного имущества достигает $411 млрд (по подсчетам Всемирного банка). К сожалению, это далеко не финальный показатель;

(по подсчетам Всемирного банка). К сожалению, это далеко не финальный показатель; Разрушены или повреждены почти 18,5 тыс. многоэтажных жилых домов и более 142 тыс. частных усадеб;



многоэтажных жилых домов и более частных усадеб; Пострадали 1,4 млн единиц жилья, из них 1/3 уничтоженных, не подлежащих ремонту (данные Всемирного банка на март-2023);

единиц жилья, из них уничтоженных, не подлежащих ремонту (данные Всемирного банка на март-2023); Уничтожены 8% частных и промышленных объектов, включая как частные, так и государственные предприятия;



частных и промышленных объектов, включая как частные, так и государственные предприятия; 8,1 млн украинцев были перемещены по всей Европе, а 5,4 млн человек – внутренне перемещены в пределах Украины (по состоянию на февраль-2023). Большинство внутренне перемещенных – с длительным сроком перемещения;

украинцев были перемещены по всей Европе, а человек – внутренне перемещены в пределах Украины (по состоянию на февраль-2023). Большинство внутренне перемещенных – с длительным сроком перемещения; Более 700 предприятий были вынуждены переместить производственные площадки в западные области (данные Минреинтеграции по состоянию на декабрь-2022);

предприятий были вынуждены переместить производственные площадки в западные области (данные Минреинтеграции по состоянию на декабрь-2022); 37% украинцев лишились работы (данные социологической группы "Рейтинг" на декабрь-2022).

Несколько тезисов о восстановлении общин

Во время выступления Александра Азархина отметила еще несколько тезисов по восстановлению пострадавшего жилищного фонда:

Эффективность обновления общины зависит от успешности ее промышленных предприятий.

Как пример она приводит один из населенных пунктов, расположенный в 15 км от Донецка, и находящийся под постоянными обстрелами, хотя при этом в нем есть действующие шахты. Поэтому в городе остается население с детьми включительно, а в супермаркетах продается аналогичный киевскому ассортимент продуктов питания. Таким образом, при планировании восстановления ключевым является вопрос, может ли община обеспечить населению рабочие места .

Есть примеры по всей стране, такие как Тростянецкая община, находящаяся очень близко к границе. Она была одной из первых оккупирована, одной из первых деоккупирована. У них почти все отстроено, потому что там есть Тростянецкая шоколадная фабрика "Украина", которая производит на экспорт "Орео" и другие сладости. Население в Тростянце на 98% соответствует довоенным показателям. Факт в том, что нормальное ключевое предприятие – значит живая община. Александра Азархина замминистра Мининфраструктуры

Партнеры Украины не готовы инвестировать в прифронтовые общины.

Вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил во время открытия конференции, что в настоящее время в Украине реализуется около 30 совместных проектов с международными партнерами. По словам Александры Азархиной, такие международные институции как Европейский инвестиционный банк или ЕБРР готовы вкладывать средства в проекты, находящиеся не менее чем в 30-70 км от границы со страной-агрессором.

На данный момент наиболее интересна для инвестиций Бессарабия в районе дунайских портов, находящихся на достаточном расстоянии от ближайших временно оккупированных территорий Херсонской области, и где активно развивается экспортная инфраструктура в условиях неопределенности в работе "Зернового коридора".

Украина при восстановлении общин должна руководствоваться принципами добропорядочного управления

Азархина напомнила, что согласно Европейской хартии самоуправления все поставленные на местах задачи должны соответствовать реалиям и ресурсам на местах. Украина тоже должна руководствоваться принципом восстановления общин с учетом вопроса демократического управления, поскольку нашим партнером является Совет Европы, который будет участвовать в принятии решения о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, между Украиной и Советом Европы уже подписана дорожная карта о добропорядочном демократическом управлении.

Поэтому Мининфраструктуры Украины должен обеспечить такой процесс восстановления страны, который действительно будет включать принципы добропорядочного демократического управления. Поэтому когда ведомство занимается приоритетизацией проектов восстановления, оно руководствуется вопросом, сколько людей станут пользователями той или иной услуги, которая будет создана благодаря этой инвестиции, и сколько людей можно будет вернуть в страну благодаря этой инвестиции.

У Украины нет ресурсов для "распыления" между ведомствами средств на восстановление

По ее словам, Украина совместно с Всемирным банком разрабатывает математическую методологию приоритетизации восстановления, основанную на определенных индикаторах и сравнении эффективности всех проектов восстановления. Показатель приоритетизации рассчитывается по формуле, включающей в себя, в частности, показатель уровня потребностей, охват (количество населения, чьи потребности удовлетворяет проект), показатель неотложности проекта, а также показатель дополнительного воздействия (энергоэффективность, повышение качества окружающей среды, инклюзивность, создание новых рабочих мест и пр.).

Эта методология сравнивает разные проекты, такие как школу с больницей или больницу с пешеходной дорожкой. Азархина объясняет, что из-за ограниченности в ресурсах государство в условиях войны не имеет роскоши распределять средства на восстановление между госсекторами, а восстановление может происходить только при комплексном видении как именно нужно восстановить конкретную школу, предприятие, или закупить автобус.

Общины будут сами определять приоритетные отрасли для развития

По словам замминистра, Мининфраструктуры совместно с ассоциацией " Rise Ukraine " и коалицией общественных организаций уже разработали базовый принцип приоритизации, который будут использовать для первых проектов восстановления, которых уже зарегистрировано около 500. В настоящее время в проекте не хватает привлечения граждан и органов местного самоуправления Поэтому министерство попросило общины оперативно разработать свои планы восстановления, юридическое понятие которых появилось в прошлом году с принятием закона №2389-IX о региональной политике и открыло возможность базовой самоидентификации общин.

Если ты хочешь быть туристической общиной - не проси финансирования из Фонда на индустриальный парк со специализацией на фармацевтике. Если ты видишь себя машиностроительной общиной – обрати внимание на подъездные железнодорожные пути или подземные склады. То есть, это наш способ провести самоидентификацию общин с точки зрения целесообразности развития", - пояснила замминистра.

Азархина рассказала, что ведомство часто сталкивается с нерациональными планами на развитие среди общин. К примеру, один прифронтовый город указал среди приоритетов финансирования проект реконструкции набережной, что очень "актуально" в условиях войны. Другой город просит о строительстве аэропорта в условиях закрытого из-за войны неба. Представители общества уверяют, что успеют начать строить аэропорт как раз до окончания войны, если сейчас начнут проектировать строительство.

По данным Мининфраструктуры, соответствующая межведомственная рабочая группа уже рассмотрела 377 проектов на общую сумму 17,9 млрд. грн, поданных органами местного самоуправления, а также центральными органами исполнительной власти на рассмотрение через Отраслевую систему управления восстановлением инфраструктуры. Финальный перечень проектов будет утвержден правительством по результатам доработки заявителями поданной документации.

В Украине должен быть усилен надзор за решениями органов местного самоуправления

До реформы децентрализации, состоявшейся в Украине после Революции Достоинства, у органов местного самоуправления было меньше полномочий, чем сейчас, а за их решениями осуществлялся прокурорский контроль. Он оценивал, в том числе, законность принятых местными властями решений.

После реформы прокурорский контроль был отменен, а для отслеживания работы местных властей не был уполномочен ни один силовой орган. Подобные решения редко применяются в европейской практике - похожая ситуация сейчас действует только в Финляндии. Поэтому заключение Совета Европы рекомендует Украине внедрить надзор за законностью решений, принимаемых органами местного самоуправления.

Азархина отмечает, что из-за перегруженности недореформированных украинских судов в них сложно обжаловать незаконные решения местных властей, поэтому в стране должен быть введен превентивный предохранитель от подобных решений. Она уточнила, что из-за этого Мининфраструктуры в будущем обвинят в попытках "убить" реформу децентрализации, и в будущем общество увидит волну критики от ассоциаций местного самоуправления, митингов, и оплаченных публикаций в СМИ.

Средства на восстановление будут аккумулироваться путем продажи активов РФ и прибыли НБУ

По словам представителя министерства, сейчас у Украины фактически есть планы на использование 35 млрд грн. В дальнейшем Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, из которого финансируется программа "єВідновлення", будет постепенно наполняться благодаря продаже подсанкционных российских активов, в первую очередь имущества украинской "дочки" Сбербанка, а также доходов Национального банка Украины. Этот Фонд закреплен законом как источник финансирования восстановления жилья, и является первой государственной "рамкой", отвечающей на вопрос, как конкретно государство подходит к восстановлению и за какие средства.

200 тыс. грн на "єВідновлення" - предельная сумма, которую можно предоставлять без дополнительной верификации

Мининфраструктуры совместно с экспертами из Всемирного банка провели значительную работу по оценке максимального размера выплат по программе "Восстановление". Причем эксперты Банка настаивают, что 200 тыс. грн на одно жилье является пределом, который можно просто предоставлять гражданам деньги без дополнительных регулирующих процедур. Замминистра подчеркивает, что оценка этого учреждения важна из-за его большого опыта по работе с подобными механизмами в разных странах мира. Кроме того, министерство ожидает, что ВБ будет вливать в эту программу изъятые у страны-агрессора средства, чтобы Украина могла компенсировать ремонт как можно большего количества помещений.

Для "єВідновлення" важно было не допустить монополии при поставке стройматериалов

Замминистра отмечает, что для ее ведомства важно было прописать порядок возмещения так, чтобы определенные сетевые поставщики строительных материалов не имели приоритета в снабжении стройматериалов для восстановления. Вместо этого, регистрироваться для участия в "єВідновленні" могут мелкие хозяйственные магазины в селах при условии установления POS-терминалов для оплаты стройматериалов банковскими карточками госпрограммы. Фактически это тоже "провоцирует" переход на "белую" экономику.

По ее словам, "єВідновлення" - инструмент упрощения компенсаций за уничтоженное имущество именно для мелких ремонтов. До этого ремонты проводились следующим образом: после "прилета" средства на восстановление жилья выделялись из резервного фонда на обладминистрацию, подписывавшую контракт с подрядчиками для последующего ремонта. Эта система была неэффективной, поэтому "єВідновлення" убирает лишних посредников, вследствие чего пострадавший гражданин может напрямую получить на свой карточный счет компенсацию и самостоятельно произвести ремонт.

Александр Кубраков на открытии конференции "Восстанавливаем Украину вместе". Фото: FB-страница Мининфраструктуры

Какие дополнительные инструменты используются для восстановления общин?

В ходе выступления заместитель министра назвала несколько инструментов, запуск которых позволит улучшить межведомственную коммуникацию при восстановлении объектов в пострадавших от войны общинах, а также сделает более прозрачным этот процесс.

Проект CLIR (community led inclusive recovery)

Украина с помощью международных доноров планирует реализовать проект, связанный с поддержкой общин, который сможет обеспечить местное самоуправление всеми инструментами реализации проектов восстановления и экономического развития общин. Первыми здесь помогли канадцы с проектом CLIR, создающим сеть поддержки командами экспертов реформ на местном уровне.

Для проекта ведется отбор 12 специалистов, из которых в ближайшее время будут сформированы команды экспертов для работы в наиболее пострадавших от войны общинах. Кроме того, в будущем планируется создание пяти региональных офисов по Украине, куда смогут приезжать представители общин для получения нужной экспертизы – от правильного написания проектной заявки до переговоров с иностранными инвесторами.

Таким образом, организаторы планируют обеспечить усиление институциональной способности местных органов самоуправления за счет экспертов из команд поддержки общин.

Принцип и задачи проекта CLIR. Фото: Delo.ua

Система DREAM (digital restoration ecosystem for aceptable management)

С помощью цифровых средств помощи Азархина отметила систему DREAM, которая создает единый цифровой маршрут для проектов восстановления и обеспечивает прозрачную и эффективную реализацию проектов на национальном, региональном и местном уровнях.

"Эта система решит нашу головную боль, связанную с тем, что мы не всегда знаем, кто, где и какой проект финансирует, на какой стадии выполнения он находится, а также объемы использованных средств. То есть в системе будет информация, залили ли бетон в нужном месте, или поставили ли необходимый столб", - объясняет Азархина.

По ее словам, система DREAM решает такие же вопросы прозрачности, как Prozorro в сфере госзакупок . Благодаря ей граждане и госведомства смогут проконтролировать, действительно ли необходимые работы выполнены, или подрядчики просто "поставили галочку" и заявили о завершении работ. Система заставит "вываливать" всю документацию в открытый доступ, а именно: как были отобраны проекты, именно проектное решение, как оно внедряется или корректируется. Эта система использует информацию из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Также эти данные могут быть использованы для взыскания репараций с России в международных судах.

Согласно данным на сайте проекта, в мае 2023 г. состоялся запуск офиса поддержки пользователей DREAM на центральном и региональном уровнях. Полноценный запуск всех элементов программы намечен на ноябрь 2024 года. В настоящее время через эту систему уже подано 5 тыс. проектов, которые будет принимать правительство на основе анализа и сравнения их эффективности.

Инфографика структуры проекта DREAM. Фото: Delo.ua

Геоинформационная система регионального развития (ГСРР)

Это система, необходимая для оценки масштабов ущерба, причиненного социально-экономической инфраструктуре Украины из-за российской агрессии. ГСРР разрабатывается с участием Программы развития ООН (ПРООН). Ее внедрение позволит государственным органам визуализировать, контролировать и предоставлять базовую аналитику относительно последовательности и определения приоритетов восстановления, чтобы обеспечить наибольшую пользу для украинских общин.

По словам Азархиной, система показывает социально-экономические показатели по Украине и сводит в одном месте информацию, где и какие инвестиции вносятся в восстановление общин. При этом сейчас Мининфраструктуры не всегда понимает, сколько средств получает определенная община, и куда потом направляет эти средства.

Основные механизмы восстановления, которые будут внедряться. Фото: Мининфраструктуры.

Как реализуется "єВідновлення"?

Мининфраструктуры уточняет, что к 16 мая получило очень много запросов от граждан, которые желают подать заявление на выплату помощи, но не могут, потому что "Дия" не отражает их жилье в электронной базе. Эта проблема массовая и встречается у 2/3 граждан , предоставивших информационное сообщение о поврежденном имуществе. Так происходит, потому что их жилье не зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимость.

Чтобы решить эту проблему, ведомство предлагает обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления, который внесет данные в Реестр, если они не были внесены ранее. При отсутствии данных о недвижимости в реестре орган направит запрос в БТИ для подтверждения права собственности. К регистратору нужно явиться с готовым пакетом документов: паспорт, номер налогоплательщика, свидетельство о праве собственности или свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.п.

Также предлагается онлайн-механизм для решения этой проблемы – подать заявление на госрегистрацию прав на недвижимое имущество можно на портале "Действие", выбрав услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество". Для этого нужно заполнить онлайн-форму на получение услуги, загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, проверить сложившееся заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале "Дия".