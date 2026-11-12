Правительство направило 1,8 млрд грн на развитие общин: профинансируют 113 проектов

Правительство дополнительно направило 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития на нужды украинских общин. Финансирование получат 113 проектов, самостоятельно определивших местные общины.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Наибольшую часть проектов реализуют в сфере образования. В частности, средства используются для ремонта школ и детских садов, обновления школьных столовых и строительства укрытий.

Отдельное направление финансирования – медицинская инфраструктура. Речь идет о ремонте больниц и реабилитационных отделений, в том числе тех, где проходят восстановление военнослужащие.

Также государственные средства будут направлены на модернизацию систем водоснабжения. В общинах планируют строить новые водопроводы, обустраивать водозаборы и обновлять очистные сооружения.

Еще одним направлением станет повышение энергоэффективности. Проекты подразумевают утепление зданий и установку автономных источников питания.

Правительство отмечает, что перечень инициатив для финансирования сформировали сами территориальные общины в соответствии с их первоочередными потребностями. Таким образом, распределение средств должно учитывать актуальные инфраструктурные проблемы на местах.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года Украине необходимо привлечь около 29 млрд евро дополнительного внешнего финансирования. Несмотря на риски задержки международной помощи, правительство уверяет, что средств на выплаты военнослужащим хватит.