Украине не хватает 29 млрд евро западной помощи: грозит ли это выплатам военным

До конца 2026 года Украине необходимо привлечь около 29 млрд. евро дополнительного внешнего финансирования. Несмотря на риски задержки международной помощи, правительство уверяет, что средств на выплаты военнослужащим хватит.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер- министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.

Хватит ли денег на выплаты военным

Корецкий заверил, что финансирование сил обороны остается главным бюджетным приоритетом. По его словам, средств на выплаты военнослужащим хватит в полном объеме.

В то же время, премьер обратил внимание на законопроекты, которые еще должны рассмотреть и поддержать народные депутаты. От своевременности голосований зависит поступление части международного финансирования.

Если парламент затянет с принятием необходимых решений, то Украина может не получить предусмотренные средства до конца года. Это создаст дополнительные трудности с финансированием отдельных бюджетных расходов.

Однако, как подчеркнул глава правительства, для выплат Силам обороны рисков нет .

Есть ли задержки с бюджетными платежами

Корецкий также прокомментировал ситуацию с финансированием текущих государственных расходов. По его словам, ранее возникал временный разрыв ликвидности, из-за которого правительство было вынуждено приостановить часть первоочередных платежей.

Пока ситуацию удалось стабилизировать. Правительство планирует завершить все расчеты по октябрьским платежам в ближайшие дни.

Сколько международной помощи ждет Украина

По прогнозам Национального банка Украины, в течение 2026 года страна должна получить около 50 млрд . долларов прямой бюджетной поддержки.

Еще более 32 млрд долларов предусмотрено в рамках оборонной программы Ukraine Support Loan.

Таким образом, общий объем ожидаемых международных поступлений может составить около 82 млрд . долларов.

В то же время, своевременное получение этих средств зависит от выполнения необходимых условий и принятия решений украинским парламентом.

Напомним, если демократы обретут большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах 3 ноября, они смогут принять новую помощь Украине, которая, вероятно, наберет голосов, достаточных для преодоления вето президента США Дональда Трампа.