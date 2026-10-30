Україні бракує 29 млрд євро західної допомоги: чи загрожує це виплатам військовим

До кінця 2026 року Україні необхідно залучити близько 29 млрд євро додаткового зовнішнього фінансування. Попри ризики затримки міжнародної допомоги, уряд запевняє, що коштів на виплати військовослужбовцям вистачить.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

Чи вистачить грошей на виплати військовим

Корецький запевнив, що фінансування Сил оборони залишається головним бюджетним пріоритетом. За його словами, коштів на виплати військовослужбовцям вистачить у повному обсязі.

Водночас прем'єр звернув увагу на законопроєкти, які ще мають розглянути та підтримати народні депутати. Від своєчасності голосувань залежить надходження частини міжнародного фінансування.

Якщо парламент затягне з ухваленням необхідних рішень, Україна може не отримати передбачені кошти до кінця року. Це створить додаткові труднощі з фінансуванням окремих бюджетних видатків.

Проте, як наголосив глава уряду, для виплат Силам оборони ризиків наразі немає.

Чи є затримки з бюджетними платежами

Корецький також прокоментував ситуацію з фінансуванням поточних державних видатків. За його словами, раніше виникав тимчасовий розрив ліквідності, через який уряд був змушений призупинити частину непершочергових платежів.

Наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Уряд планує завершити всі розрахунки за жовтневими платежами найближчими днями.

Скільки міжнародної допомоги очікує Україна

За прогнозами Національного банку України, протягом 2026 року країна має отримати близько 50 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Ще понад 32 млрд доларів передбачено в межах оборонної програми Ukraine Support Loan.

Таким чином, загальний обсяг очікуваних міжнародних надходжень може становити близько 82 млрд доларів.

Водночас своєчасне отримання цих коштів залежить від виконання необхідних умов та ухвалення рішень українським парламентом.

Нагадаємо, якщо демократи здобудуть більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах 3 листопада, вони зможуть ухвалити нову допомогу Україні, яка, ймовірно, набере голосів, достатніх для подолання вето президента США Дональда Трампа.