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IT-Enterprise презентував нову версію ERP-платформи Version 2027 та понад 60 АІ-агентів для бізнесу

IT-Enterprise офіційно презентувала оновлення ERP-екосистеми Version 2027
IT-Enterprise офіційно презентувала оновлення ERP-екосистеми Version 2027

Українська технологічна компанія IT-Enterprise офіційно презентувала оновлення ERP-екосистеми Version 2027. Ключовими фокусами нової версії стали перехід до концепції AI-First, вихід на ринок автономних АІ-асистентів, спецрішення для MilTech, цифровізація казначейства та 3D-управління складами, а також оновлення майданчика SmartTender та системи MASTER.

Філософією релізу стала прагматична діджиталізація без зупинки бізнес-процесів — «еволюція без піт-стопів» — та посилення стійкості української економіки й обороноздатності.

«Наші клієнти — це лідери з Топ-200 Forbes Україна. Це саме ті бізнеси, які створюють ВВП нашої країни, забезпечують людей роботою та інвестують у майбутнє. Сьогодні ефективність українських компаній — це обороноздатність і сила всієї країни. Ми даємо їм інструменти, які забирають тисячі годин рутини, гарантуючи еволюцію без зупинок. IT-Enterprise Version 2027 – цифрова екосистема, яка забезпечить беззаперечну перевагу на ринку, не змушуючи робити паузи на довготривале впровадження», — зазначив CEO та засновник IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Сьогодні сервіси компанії обробляють запит кожні три секунди, генеруючи 3 млрд токенів на місяць (еквівалент 15 000 примірників «Кобзаря»). Користувачам уже доступні понад 60 автономних АІ-агентів, а до кінця 2027 року їх буде понад 100. Серед ключових новацій:

  • Centralized AI: єдиний простір керування штучним інтелектом підприємства;
  • Безпека «AI у контурі»: розгортання моделей з відкритим кодом на власній інфраструктурі замовника зі 100% захистом комерційної таємниці та військових даних;
  • SuperChat Enti: єдиний інтерфейс, що ставить завдання вузькоспеціалізованим агентам;
  • Прискорення процесів: автобудування діаграм із начерків за 5 хвилин, автоматична документація та AI-аналіз ризиків у договорах.

Компанія також представила рішення для MilTech, виробництва та логістики: безперервний ланцюг від розробки до виходу деталі зі складу зменшує частку ручної праці на 85% та прискорює вихід продукції на ринок удвічі. Ці технології вже працюють на понад 50 MilTech-підприємствах України.

Серед модулів: AI Anna Maly - прогнозне обслуговування обладнання, DocAI - автоматичне опрацювання документів із точністю 99,5% та 3D Цифровий двійник складу - скорочення комплектації замовлення до 5 хвилин.

Практичні кейси:

  • УкрАрмоТех (MilTech): завдяки Low-code та мікросервісному підходу тиражує готові налаштування обліку та документообігу на нові підприємства за дні.
  • D.TRADING (DTEK): об'єднали казначейські процеси в режимі реального часу на ринках 26 країн Європи (14 валют, 200 IBAN-рахунків у 40 банках, 22 біржі). 90% виписок опрацьовуються автоматично.
  • Sheriff (охоронний холдинг): завдяки AI-аналітиці SmartTender відкрили +70% нових ринкових можливостей і змістили фокус на високомаржинальні закупівлі.

Побачити прем'єру IT-Enterprise Version 2027 можна на офіційному YouTube-каналі компанії за посиланням.

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