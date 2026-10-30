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Збитки російських страховиків через атаки на НПЗ та маркетплейси перевищили $143 млн

російські рублі
Російські страховики втратили 11,5 млрд рублів / Freepik

Російські страхові компанії у липні-вересні зазнали збитків на 11,5 млрд рублів (приблизно $143,21 млн). На результати вплинули виплати за пошкоджене майно після атак українських безпілотників на нафтозаводи та склади маркетплейсів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Фінансові показники

Це перший квартальний збиток російських страховиків за кілька років. До цього галузь завершувала квартал у мінус у четвертому кварталі 2023 року — тоді втрати становили 60 млрд рублів, а також у другому кварталі 2022-го — 1,4 млрд рублів.

Від початку 2024 року страховики щокварталу отримували прибуток від 100 млрд до 150 млрд рублів. Однак за перші дев'ять місяців поточного року їхній чистий прибуток скоротився вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2023-го — до 195 млрд рублів.

Збитковість страхування

Фінансовий експерт Андрій Бархота оцінює збитковість майнового страхування в РФ у 120%. В "АльфаСтрахуванні" також повідомили про збільшення кількості страхових випадків і середнього розміру виплат за пошкоджене майно.

Збитковість обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ) перевищила 100%, а добровільного медичного страхування (ДМС) сягнула 90%. Представник рейтингового агентства "Експерт РА" Олексій Янін пов'язує це, зокрема, зі зростанням вартості ремонту автомобілів і медичних послуг.

Нові вимоги

З 1 жовтня 2027 року Банк Росії планує поширити правила обліку катастрофічних ризиків на більше категорій страхування. Наразі вони діють для страхування суден і вантажів, а надалі мають охопити майнове страхування та будівельно-монтажні ризики.

У Всеросійському союзі страховиків (ВВС) пояснили, що регулятор перевірятиме, чи відповідає обсяг прийнятих компанією ризиків її капіталу з урахуванням власних коштів і перестрахування.

В "АльфаСтрахуванні" попередили, що нові правила можуть знизити достатність капіталу окремих компаній. За оцінкою ВСС, страховикам, які не відповідатимуть вимогам, доведеться збільшувати власні кошти, що може знизити їхню рентабельність.

Нагадаємо, російський маркетплейс Ozon зазнав масштабних втрат через удари українських безпілотників по своїх логістичних центрах. Компанія зарезервувала 30,1 млрд рублів на покриття збитків, пов’язаних із знищенням товарів

Автор:
Тетяна Ковальчук

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