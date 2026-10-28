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Російський Ozon оцінив збитки від атак дронів: прибуток компанії впав утричі

Ozon
Ozon втратив 30 мільярдів через дрони

Російський маркетплейс Ozon зазнав масштабних втрат через удари українських безпілотників по своїх логістичних центрах. Компанія зарезервувала 30,1 млрд рублів на покриття збитків, пов’язаних із знищенням товарів, пошкодженням обладнання та іншими супутніми витратами. 

Як пише Dilo, про це йдеться у фінансовій звітності компанії за третій квартал 2026 року.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року сукупні втрати ритейлера від різноманітних надзвичайних подій становили лише 206 млн рублів.

У компанії зазначили, що частина товарів та активів на постраждалих об'єктах була застрахована.

Наразі Ozon веде переговори зі страховими компаніями щодо компенсації шкоди, проте підсумковий розмір можливих виплат поки що залишається невідомим.

Крім того, Ozon завершив третій квартал із чистим прибутком у 3,7 млрд рублів, що майже втричі менше за показник другого кварталу (10,1 млрд рублів).

Виторг маркетплейса за звітний період зріс у 1,6 раза — до 421,2 млрд рублів, а доходи фінтех-сегмента збільшилися на 57% — до 85,2 млрд рублів.

Утім, збитки від атак безпілотників компанія винесла за межі операційного розрахунку виторгу.

Раніше експерти оцінювали сукупні збитки іншого російського гіганта Wildberries від атак дронів у 600–800 млрд рублів, хоча сама компанія офіційно суму втрат не розкривала.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня безпілотники масовано атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під удар потрапили нафтовий термінал, логістичний склад Ozon поблизу Санкт-Петербургу та центр обробки даних "ВКонтакте", що спричинило збій у роботі сервісів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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