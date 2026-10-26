Удари по Ozon і Wildberries: росіяни залишаться без великого розпродажу на "чорну п'ятницю"

Російські продавці попереджають про можливе скорочення асортименту на листопадових і грудневих розпродажах після ударів по складах маркетплейсів Ozon і Wildberries. Частина компаній втратила товарні запаси, а деякі продавці не встигнуть поповнити їх до початку сезону розпродажів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

"Після пожеж на складах хтось заморозив завезення нової продукції, хтось скоротив обсяги, хтось взагалі закрився, а хтось просто вже не встигне до сезону", — заявила власниця бренду одягу Posh Style Алсу Шарафетдінова.

Президент Finn Flare Ксенія Рясова зазначила, що наприкінці року продавці зазвичай розпродають залишки товарів попередніх сезонів. Однак частина цих запасів була втрачена. Знижки можуть охопити лише невелику кількість товарів.

Як удари вплинули на постачання

За даними Data Insight, від кінця липня українські дрони атакували склади російських маркетплейсів щонайменше 45 разів. Постраждало не менше 2,1 млн кв. м складських площ, а збитки продавців оцінюють у сотні мільярдів рублів.

Як зазначають аналітики, товари для листопадових і грудневих розпродажів зазвичай відправляють на склади в липні–серпні. Цього року кількість оформлених транспортних накладних скоротилася на 12% у річному вимірі. У NC Logistic допускають, що в останні місяці року обсяги перевезень можуть зменшитися на 8–10% порівняно з минулим роком через нижчий попит у сезон розпродажів.

Водночас у Wildberries заявили, що не бачать передумов для скорочення вибору товарів і планують провести розпродажі в листопаді та грудні. Ozon від коментарів відмовився.

Раніше повідомлялося, що російський ринок онлайн-торгівлі втратить близько 400 млн замовлень та орієнтовно 4,7 млрд доларів виручки через наслідки регулярних атак безпілотників на складські комплекси.