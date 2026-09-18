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Через атаки дронів на склади маркетплейси в РФ втратять 400 млн замовлень і майже $5 млрд виручки

пункт видачі Wildberries у Москві
Через атаки дронів на склади маркетплейси в РФ втратять 400 млн замовлень і майже $5 млрд виручки / Вікіпедія

Російський ринок онлайн-торгівлі втратить близько 400 млн замовлень та орієнтовно 4,7 млрд доларів виручки через наслідки регулярних атак безпілотників на складські комплекси.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Аналітики погіршили прогноз зростання сегмента e-commerce на 20%: загальний обсяг продажів у 2026 році складе приблизно 177,5 млрд доларів замість очікуваних 182,2 млрд доларів, а кількість виконаних замовлень сягне лише 9,6 млрд одиниць замість прогнозованих 10 млрд.

За словами засновника компанії Федора Віріна, зниження темпів є безпосереднім наслідком ударів по логістичних вузлах, де основна частка збитків припала на маркетплейс Wildberries. Знищення комплексів призвело до фізичного дефіциту товарів у багатьох містах і тривалих затримок доставки, через що покупці скасували близько 30% невиконаних замовлень або повністю перейшли на інші майданчики та у звичайні торговельні центри.

Масштаби руйнувань та неплатежі продавцям

Удари по складах Wildberries тривають із середини липня, а наприкінці серпня під атаки потрапили й об'єкти Ozon:

  • Збитки логістичної інфраструктури: прямі втрати управлінської компанії RWB (Wildberries) оцінюють у 1,7–3,3 млрд доларів, тоді як продавці платформи втратили товарів на 5,3–6,0 млрд доларів;
  • Менші втрати конкурента: загальний збиток мережі Ozon та її партнерів оцінюється істотно нижче — близько 1,2 млрд доларів, що пов'язано з більшою диверсифікацією площ та використанням орендованих приміщень;
  • Криза виплат бізнесу: через руйнування інфраструктури Wildberries системно затримує виплати підприємцям. У професійних спільнотах підприємці масово повідомляють про тритижневі невиплати за проданий асортимент;
  • Відтік продавців: не маючи змоги вчасно розрахуватися за податковими зобов'язаннями та не отримуючи відповідей від підтримки, постачальники заявляють про намір обнулити товарні залишки й зупинити продажі на платформі.

Нагадаємо, Wildberries заборгував продавцям близько 240 млн доларів після ударів по складах, через що бізнес звернувся по допомогу до уряду РФ. Російські підприємці закликали прем'єр-міністра контролювати виплати за реалізовані партії продукції.

Автор:
Максим Кольц

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