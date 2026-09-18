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У Запоріжжі внаслідок атаки РФ вщент згорів ТЦ "Амстор" (ФОТО, ВІДЕО)

ДСНС
Ворог зруйнував торговельний центр у Запоріжжі / ДСНС України

Внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю 17 вересня повністю знищено торговельний центр "Амстор". Площа масштабної пожежі перевищила 10 тисяч квадратних метрів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, ворожий удар завдав руйнувань торговельному комплексу та призвів до травмування однієї людини.

Робота вогнеборців супроводжувалася надзвичайними ризиками: через постійну загрозу повторних ударів з боку ворога рятувальникам доводилося тимчасово припиняти роботу та відходити в укриття.

Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці події вже завершені. Усі екстрені служби міста працювали у посиленому режимі для ліквідації наслідків чергового злочину проти цивільної інфраструктури.

Суспільне Запоріжжя уточнило, що під час російського удару по торговельному центрі у скейтпарку поруч перебували діти, які встигли сховатися у заглибленні майданчика.

Також про влучання повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Більше немає зручного вибору улюблених продуктів в улюбленому місці. Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молоді, яка тусувалася. В масштабах мікрорайону – трагедія", – зазначив він.

Фото 2 — У Запоріжжі внаслідок атаки РФ вщент згорів ТЦ "Амстор" (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — У Запоріжжі внаслідок атаки РФ вщент згорів ТЦ "Амстор" (ФОТО, ВІДЕО)

Нагадаємо, лише тиждень тому, у ніч на 11 вересня, російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, внаслідок чого суттєвих пошкоджень зазнав торговельний центр мережі "Амстор". Через ворожий удар на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

Автор:
Тетяна Бесараб

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