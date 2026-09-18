Податкова викрила схему з продажу імпортованих авто: порушник повернув 12 млн грн

Фахівці Державної податкової служби України донарахували понад 12 млн гривень податкових зобов'язань підприємству, яке займалося ввезенням вживаних автомобілів та приховувало операції з їхнього продажу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Порушення викрили під час комплексного моніторингу суб'єктів господарювання, які спеціалізуються на імпорті та реалізації автотранспорту з пробігом.

Податківці зіставили інформацію щодо перетину митного кордону, дані про фактичний продаж автомобілів, отримані доходи та повноту поданого декларування.

Під час перевірки з'ясувалося, що одне з підприємств активно завозило вживані авто на митну територію України, проте не мало власних торговельних майданчиків для їхнього збуту. Проведена позапланова документальна перевірка підтвердила, що компанія систематично не відображала операції з реалізації транспорту в бухгалтерському та податковому обліку.

Платник погодився з висновками контролерів і перерахував усю визначену суму боргу — понад 12 млн гривень — до державного бюджету в повному обсязі.

Нагадаємо, податкова нарахувала бізнесу 500 млн грн штрафів і назвала галузі, які потрапили під удар. За результатами понад 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС від початку 2026 року, до державного бюджету вже надійшло понад 200 млн гривень.