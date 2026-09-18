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Проблемні банки повертають гроші: понад 20 млн грн виплачено вкладникам з початку року

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Фонд гарантування вкладів виплатив майже 21 млн грн відшкодування / Depositphotos

Протягом січня – серпня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 20,9 млн грн гарантованого відшкодування. Зокрема, у серпні сума виплат склала понад 502 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на ФГВФО.

Загалом за час повномасштабної війни ФГВФО спрямував на виплати вкладникам ліквідованих банків 9,4 млрд грн.

А за всю історію існування інституції загальна сума гарантованих виплат сягнула 105,1 млрд грн. Цими коштами скористалися понад 2 млн осіб — це 96,1% від загальної кількості вкладників таких банків.

У Фонді наголошують, що всі виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів організації.

Станом на 31 серпня 2026 року обсяг накопичених коштів ФГВФО становить 58,5 млрд грн, що гарантує фінансову стабільність системи та захист прав вкладників.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року банки у ліквідації повернули кредиторам майже 3 млрд грн. Станом на 1 липня загальна сума задоволених вимог кредиторів за весь час роботи Фонду становила 77,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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