Неплатоспроможні банки у серпні виплатили кредиторам майже 270 млн грн: хто найбільше

У серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Хто сплатив найбільше

З цієї суми 202,7 млн грн перерахував кредиторам 7-ї черги АТ "Банк Січ". Серед них — юридичні особи-клієнти, які не пов'язані з банком.

Ще понад 62,3 млн грн направили на задоволення вимог кредиторів 7-ї черги ПАТ "Промінвестбанк".

Ще 3,6 млн грн спрямували на погашення вимог 3-ї черги. Зокрема, ці кошти покрили витрати Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Решту суми виплатили кредиторам інших черг.

"Задоволення вимог кредиторів є важливою складовою роботи Фонду. Ми прагнемо якомога ефективніше працювати з активами банків у ліквідації, адже кожна гривня, яка повертається кредиторам, має важливе економічне значення", — заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Загальні показники виплат

Загалом станом на 1 вересня 2026 року банки, що ліквідуються, погасили вимоги кредиторів на 77,9 млрд грн. Із цієї суми близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори, зокрема 16,7 млрд грн — Національний банк України.

Повернення коштів відбувається за рахунок продажу та управління активами банків у ліквідації. Джерелами виплат є погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренда майна та інші надходження.

Нагадаємо, у липні 2026 року до банків під управлінням ФГВФО надійшло 152,7 млн грн, більшу частину з яких забезпечив продаж активів. Лідером за залученими фінансами став АТ "Банк Січ" із результатом у 102,4 млн грн.