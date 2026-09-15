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У Києві обмежать рух естакадою на Набережно-Хрещатицькій: коли почнуть ремонт

ремонт доріг
Ремонт естакади на Набережно-Хрещатицькій у Києві / Depositphotos

У Києві частково обмежать рух естакадою вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт естакади у Києві

З 8:00 16 вересня частково обмежать рух естакадою вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької. Обмеження діятимуть до 31 грудня. 

У цей період фахівці ремонтуватимуть естакаду та прилеглий до неї з’їзд із Гаванського мосту на вулицю Набережно-Рибальську.

Роботи проводитимуть поетапно, тому повністю перекривати рух транспорту не планують.

У "Київавтошляхмісті" закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за незручності.

Фото 2 — У Києві обмежать рух естакадою на Набережно-Хрещатицькій: коли почнуть ремонт

Нагадаємо, на початку вересня Київ змінив режим роботи мостів під час повітряних тривог. Тоді для Південного та Подільського мостів передбачили технологічні перекриття на 30 хвилин після оголошення та відбою тривоги.

Автор:
Ольга Опенько

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